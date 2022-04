Verletzte ein betrunkener Autofahrer eine Radfahrerin in Göggingen?

Nach einer Unfallflucht blieb ein Autofahrer auf der B17 liegen, weil ihm der Sprit ausgegangen war. Nun stellt sich heraus: Womöglich hat er auch eine Radfahrerin verletzt.

Ein betrunkener Autofahrer war am Montag mit seinem Fahrzeug auf der B17 liegen geblieben. Der Sprit war dem 51-jährigen Fahrer ausgegangen. Zuvor hatte der Mann ein geparktes Auto in Göggingen beschädigt und war danach geflüchtet. Die Polizei stellte ihn dann auf der B17. Nun stellt sich heraus, dass womöglich auch eine Radfahrerin an dem Unfallgeschehen in Göggingen beteiligt war. Diese Frau wird gesucht.

Der Unfall ereignete sich am Montag in der Butzstraße in Göggingen

Wie die Polizei berichtet, hatte am Montag gegen 15.45 Uhr der Fahrer eines blauen Sportwagens einen geparkten Peugeot in der Butzstraße touchiert. Anschließend fuhr er davon, ohne den Unfall zu melden. Am Peugeot entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet hatten, meldeten den Vorfall der Polizei.

Im Rahmen der Fahndung stellte eine Polizeistreife schließlich den Sportwagen auf der B17 Fahrtrichtung Süden kurz nach der Anschlussstelle Leitershofen fest. Dem Fahrer war auf der Flucht der Sprit ausgegangen und er war auf dem rechten Fahrstreifen liegen geblieben. Bei der Kontrolle des 51-Jährigen stellten die Beamten zudem Alkoholgeruch fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,8 Promille. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein und das Fahrzeug des 51-Jährigen und nahmen ihn mit zur Blutentnahme. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Verkehrsunfallflucht.