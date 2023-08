Augsburg

Verletzte und hoher Schaden: Die Folgen des Unwetters in Augsburg sind immens

ein Unwetter wütete am Samstag in Augsburg. Ein Ast stürzte auf die Oberleitung der Straßenbahn in der Konrad-Adenauer-Allee.

Plus Rettungskräfte waren am Wochenende im Dauereinsatz. Der Nahverkehr stand wegen umgestürzter Bäume stundenlang still. Der Blick richtet sich auf die Wasserpegel an Flüssen.

Ein heftiges Unwetter am Samstagnachmittag und danach einsetzender Dauerregen haben am Wochenende für massive Schäden in Augsburg gesorgt. Wie groß das Ausmaß ist, lässt sich erst in nächster Zeit beziffern. Rettungskräfte waren im Dauereinsatz. Am Samstag stand der Nahverkehr mehrere Stunden lang still, weil Bäume umzustürzen drohten. Die Feuerwehr berichtet, dass einige Personen in Augsburg wegen des Hagels leicht verletzt wurden. Autofahrer werden die Folgen des Unwetters ebenfalls noch länger spüren. Zahlreiche Fahrzeuge wurden von Hagelkörnern beschädigt. Eine erste Bilanz des Unwetters.

Erst am Donnerstagabend hatte es ein Unwetter im Stadtgebiet gegeben. Nun folgte das nächste mit gravierenderen Folgen. Das Unwetter setzte am Samstag gegen 16 Uhr ein. Sintflutartige Regenfälle tobten über der Stadt und der Region. In den Nachbarlandkreisen gab es teils massive Schäden, in Kissing wurden Personen beim Aufbau eines Bierzeltes verletzt. Die Polizei berichtete am Sonntag in einer ersten Bilanz, dass im Stadtgebiet Augsburg einige Straßen überflutet waren. Sie waren daher kurzzeitig nicht mehr befahrbar. Gegen 21.30 Uhr waren die Straßen größtenteils wieder frei vom Wasser, hieß es weiter.

