„Fataler Kontrast“: Stadt beklagt gestrichene Fördergelder für Demokratie-Projekte

Es geht um rund 160.000 Euro pro Jahr, die wegfallen. Das Geld floss in Projekte wie „meet2respect“ – ein Jude und ein Muslim gehen gemeinsam in eine Schulklasse. Auf die Entscheidung des Bundesfamilienministeriums, Fördergelder für Projekte der politischen Bildung in Augsburg zu streichen, reagiert die schwarz-grüne Koalition im Augsburger Rathaus mit Verärgerung. Gerade vor dem Hintergrund aktueller Entwicklungen sei man überzeugt davon, dass Aktivitäten zur Förderung eines friedlichen Miteinanders in einer starken Demokratie verstetigt und ausgebaut werden müssten, sagt Bildungsbürgermeisterin Martina Wild (Grüne) auf Anfrage unserer Redaktion. Die nun erfolgte Kürzung der Mittel im Förderprogramm „Demokratie leben!“ stehe dazu in „fatalem Kontrast“. Zuvor hatte sich bereits Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) irritiert gezeigt. Nun drohen laut Stadt etablierte Strukturen wegzufallen.

Jonas Klimm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Martina Wild Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis