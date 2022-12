Augsburg

vor 16 Min.

Verluste im Nahverkehr: Die Stadt Augsburg muss den Stadtwerken helfen

Plus Angesichts gestiegener Verluste im Nahverkehr und des schwierigen Energiegeschäfts fließen vier Millionen Euro. Die Rückkehr zum Fünf-Minuten-Takt rückt weit weg.

Von Stefan Krog Artikel anhören Shape

Die Stadt Augsburg will ihrem Tochterunternehmen Stadtwerke im kommenden Jahr erstmalig mit einem Zuschuss von vier Millionen Euro helfen, damit der Konzern seine Verluste im Nahverkehr besser ausgleichen kann. Zudem verzichtet die Stadt auf Geld aus dem Stadtwerke-Säckel: Normalerweise zahlen die Stadtwerke der Stadt jedes Jahr um die 3,6 Millionen Euro als Verzinsung dafür, dass die Stadt Grundstücke im Trinkwasser-Bereich im Stadtwald zur Verfügung stellt. Diese Zahlung wird in den beiden kommenden Jahren ausbleiben. Kämmerer Roland Barth will dem Stadtrat am Donnerstag diese Punkte zur Abstimmung vorlegen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen