Vermisst: Polizei sucht weiterhin nach 15-jähriger Augsburgerin

Vor rund vier Wochen verschwand eine 15-Jährige aus Augsburg. Seitdem fehlt von der 15-Jährigen jede Spur.

Seit rund einem Monat fehlt von einer Jugendlichen aus Augsburg jede Spur. Wie bereits berichtet, hatte Michelle Töpelt Anfang April ihre Wohngruppe, in der sie untergebracht war, verlassen. Seitdem ist sie nicht mehr dorthin zurückgekehrt. Die Polizei war mit einem Foto an die Öffentlichkeit gegangen und hatte die Bevölkerung um Mithilfe gebeten. Doch bisherige Hinweise blieben ergebnislos, wie Polizeisprecherin Christina Meissl auf Nachfrage berichtet.

Vermisste Jugendliche aus Augsburg: Polizei bittet um Mithilfe

Dass sich das Mädchen in konkreter Gefahr befinden könnte, dazu gebe es keine Anhaltspunkte, heißt es bei der Polizei. Die Jugendliche war demnach in der Vergangenheit schon öfter aus dem Heim abgängig. Gleichwohl, so die Polizeisprecherin, könne man natürlich nichts ausschließen. Die Polizei bittet weiterhin um Mithilfe.

Vermisste Augsburg Seit Anfang April 2022 wird die 15-jährige Michelle Töpelt vermisst. Sie verließ ihre Wohngruppe, in der sie untergebracht war, in unbekannte Richtung und kehrte seither nicht mehr zurück. Foto: Polizeipräsidium Schwaben Nord

Die vermisste Augsburgerin ist circa 1,62 Meter groß, schlank und hat mit ihrem schwarzen Haar ein "altersentsprechendes Aussehen". Zuletzt war das Mädchen mit schwarzen Jeans, schwarzer Winterjacke und dunklen Sneakers bekleidet. Hinweise erbittet die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3810 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Für die Polizei gehört die Vermisstensuche zu einer wesentlichen Kernaufgabe. Im Jahr 2020 galten in Augsburg 925 Menschen als vermisst, davon 616 Jugendliche. Für das Jahr 2021 zeichne sich in allen Altersklassen ein leichter Rückgang ab, berichtete die Polizei unlängst. Die allermeisten Fälle von vermissten Jugendlichen würden gut ausgehen. (ina)

Lesen Sie dazu auch