Vermisste 15-Jährige nach sechs Wochen wieder da

Eine vermisste Jugendliche ist sechs Wochen nach ihrem Verschwinden wieder aufgetaucht. Ihre Mutter entdeckte die Jugendliche offenbar zufällig in der Augsburger Innenstadt.

Nach fast sechs Wochen ist eine vermisste 15-Jährige wieder aufgetaucht. Ihre Mutter hatte das Mädchen in der Augsburger Innenstadt entdeckt und das Jugendamt informiert. Polizeibeamte brachten sie in eine städtische Auffangeinrichtung für junge Menschen. Wo das Mädchen die ganze Zeit gesteckt hat, ist immer noch ein Rätsel, weil sie mit den Polizeibeamten bislang nicht reden wollte. Sie sei aber körperlich in einem guten Zustand, so die Beamten.

Das Mädchen hatte Anfang April seine Wohngruppe verlassen

Wie berichtet hatte das Mädchen Anfang April ihre Wohngruppe, in der sie untergebracht war, verlassen. Seit ihrem Verschwinden war sie nicht mehr dorthin zurückgekehrt. Die Polizei war mit einem Foto an die Öffentlichkeit gegangen und hatte die Bevölkerung um Mithilfe gebeten. Hinweise aus der Bevölkerung blieben aber bis zuletzt wirkungslos.

Während der Suchaktion habe es keine Hinweise gegeben, dass sich das Mädchen in konkreter Gefahr befunden hätte, hieß es von der Polizei. Die Jugendliche war demnach in der Vergangenheit schon mehrfach aus dem Heim ausgerissen. Diese Einschätzung war offenbar richtig - dem Mädchen geht es zumindest körperlich gut.

Für die Polizei gehört die Vermisstensuche zu einer wesentlichen Kernaufgabe. Im Jahr 2020 galten in Augsburg 925 Menschen als vermisst, davon 616 Jugendliche. Für das Jahr 2021 zeichne sich in allen Altersklassen ein leichter Rückgang ab, berichtete die Polizei unlängst. Die allermeisten Fälle von vermissten Jugendlichen würden gut ausgehen.