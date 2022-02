83-jährige Augsburgerin wird weiter vermisst - Polizei bittet um Hinweise

Eine Frau aus Augsburg wird seit vergangenen Samstag vermisst. Die Polizei hatte bei der Suche bislang auch einen Hubschrauber und eine Drohne eingesetzt.

Von der vermissten 83-jährigen Augsburgerin fehlt weiterhin jede Spur. Wie berichtet, hatte Sieglinde Mayrhofer am vergangenen Samstag gegen 19 Uhr eigenständig ihre Wohnung in der Schleiermacherstraße verlassen. Seitdem ist sie verschwunden. Bei der Suche hat die Polizei bislang auch Hubschrauber, Drohne und Hunde eingesetzt. Mögliche Aufenthaltsorte wurden bereits überprüft. Sieglinde Mayrhofer befinde sich offensichtlich in einer psychischen Ausnahmesituation, hieß es.

Die 83-jährige Sieglinde Mayrhofer aus Augsburg wird vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Foto: Polizei Augsburg

Bei der Polizei sind bereits Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen. Diese wurden geprüft, hätten aber bislang zu keinem Ergebnis geführt, sagt eine Sprecherin. Es werde weiterhin nach der Dame gesucht. Zur Beschreibung: Die Seniorin ist 1,60 Meter groß, schlank und hat kurze graue Haare. Sie trägt möglicherweise eine Brille. Zu ihrer Bekleidung ist nichts bekannt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen. Man kann sich aber auch an jede Polizeidienststelle wenden. (ina)

Lesen Sie dazu auch