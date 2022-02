Polizei in Augsburg sucht nach vermisster 83-Jähriger

Eine 83 Jahre alte Frau aus Augsburg wird vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Bei der Suche nach einer vermissten Seniorin bittet die Augsburger Polizei die Bevölkerung um Hilfe. Die 83-jährige Sieglinde Mayrhofer hat am Samstag gegen 19 Uhr eigenständig ihre Wohnung in der Schleiermacherstraße verlassen und ist seitdem nicht zurückgekehrt, so die Polizei. Mögliche Aufenthaltsorte wurden bereits überprüft. Weitergehende Suchmaßnahmen blieben bisher ohne Erfolg. Sieglinde Mayrhofer befinde sich offensichtlich in einer psychischen Ausnahmesituation, hieß es.

Die 83-jährige Sieglinde Mayrhofer aus Augsburg wird vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Foto: Polizei Augsburg

Zur Beschreibung: Die 83-Jährige ist 1,60 Meter groß, schlank und hat kurze graue Haare. Sie trägt möglicherweise eine Brille. Zu ihrer Bekleidung ist nichts bekannt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen. Man kann sich aber auch an jede Polizeidienststelle wenden. (eva)