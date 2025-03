Vermisstenfahndung in Augsburg: Polizei sucht 52-jährigen Rollstuhlfahrer

Mit einer Vermisstenfahndung sucht die Polizei in Augsburg seit Donnerstagnachmittag nach einem 52-Jährigen. Wie es in einer aktuellen Mitteilung heißt, wurde Herr Sargon Nissan zuletzt an seiner Wohnanschrift in der Moltkestraße im Antonsviertel gesehen. Er sei vermutlich mit seinem Rollstuhl unterwegs, „nicht orientiert“ und dringend auf Medikamente angewiesen.

Der 52-jährige Augsburger Sargon Nissan wird seit Donnerstag vermisst. Die Polizei sucht per Vermisstenfahndung nach ihm. Foto: privat

Sargon Nissan ist einer Beschreibung zufolge rund 1,65 Meter groß und sehr schlank, er soll mit einer dunkelblauen Jogginghose und dunkler Jacke bekleidet sein. Die Polizei bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, die Herrn Nissan seit seinem Verschwinden gesehen haben, sich umgehend bei der Inspektion Augsburg Süd unter 0821/323-2710 oder beim Polizeinotruf 110 zu melden. (kmax)