Vermisster in Augsburg gefunden – nach einer Frau sucht die Polizei noch immer

Die Augsburger Polizei suchte am Donnerstag nach einem Vermissten. Bald gab es gute Nachrichten. Ein anderer aktueller Vermisstenfall ist jedoch noch offen.

Ein Mann aus Bad Hindelang im Allgäu wurde seit Mittwoch, 27. Dezember, vermisst. Wie die Polizei zunächst berichtete, wurde der 39-Jährige zuletzt im Augsburger Einkaufscenter City-Galerie am Willy-Brandt-Platz gesehen. Am Donnerstagnachmittag erfolgte dann die gute Nachricht: Er wurde wohlbehalten im Augsburger Stadtteil Oberhausen aufgefunden. Anders sieht es im Fall einer verschwundenen Augsburgerin aus.

Polizei Augsburg sucht zudem nach einer vermissten Frau

Die 42 Jahre alte Maria Frehr aus Lechhausen gilt nach wie vor als vermisst. Die Augsburgerin ist seit vergangenem Samstag spurlos verschwunden. Die Polizei ging mit einem Foto der Frau an die Öffentlichkeit und wies darauf hin, dass sich Frehr im Bereich Donauwörth aufhalten könnte. Neue Hinweise gibt es laut einer nahen Angehörigen.

Maria Frehr aus Augsburg ist verschwunden. Foto: Polizeipräsidium Schwaben Nord

Wie die Verwandte unserer Redaktion jetzt mitteilte, wurde Maria Frehr zuletzt am Diedorfer Bahnhof gesehen, zudem habe es eine Spur von ihr in Rommelsried gegeben. Die Polizei, die nach eigenen Angaben in Vermisstenfällen mit der Veröffentlichung möglicher Hinweise aus Erfahrung vorsichtig umgehe, will dies weder bestätigen noch dementieren.

Die Angehörigen gehen mit einem weiteren Foto der Vermissten an die Öffentlichkeit. Foto: Metz

Die Polizei bittet jedenfalls weiter um Hinweise über den Verbleib der Augsburgerin unter 0821/323 2310. Zeugen können sich auch an den Notruf 110 oder an jede andere Polizeidienststelle wenden. (ina)

Lesen Sie dazu auch