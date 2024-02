Verpflegung für Bedürftige: Kirche präsentiert sich anders

Plus Mit dem Projekt "Vesperkirche" in Pfersee bieten die beiden großen Kirchen einen sozialen Anlaufpunkt. Die Besucherzahlen werden wohl größer sein als in manchem Gottesdienst.

Die Kirche St. Paul wird sich in den zwei Wochen, in denen das Projekt Vesperkirche läuft, ganz anders präsentieren: Kirchenbänke werden entfernt, stattdessen wird das Gotteshaus geöffnet für Bedürftige - solche, die wenig Geld haben und solche, die sonst viel alleine sind und sich nach Gesellschaft sehnen. Einsamkeit und Vereinzelung sind ein Problem geworden, für das es auch gesellschaftliche Lösungsansätze braucht.

Und Kirche präsentiert sich auch im übertragenen Sinne anders. Mit diakonischen und karitativen Einrichtungen sind katholische und evangelische Kirche seit jeher in der Stadt präsent, aber ein Gotteshaus zu öffnen und leerzuräumen, um Bedürftige - nicht nur im materiellen Sinn - willkommen zu heißen, ist eine deutliche Aussage. Mit dem Projekt werden Schwellen abgebaut. Vielleicht betritt mancher Gast seit Jahren erstmals wieder eine Kirche, wenn auch nicht aus spirituellen Gründen. Womöglich wird die Kirche voller sein, als sie es sonntags inzwischen manchmal ist.

