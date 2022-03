Augsburg

14:46 Uhr

Lieferverzögerung bei Straßenbahnen: Neue Trams für Augsburg kommen im Herbst

Plus Die Lieferung der ersten elf neuen Straßenbahnen verzögert sich coronabedingt. Beim Kauf weiterer Trams sind die Stadtwerke Augsburg zurückhaltend.

Von Stefan Krog

Die Stadtwerke wollen die ersten neuen Straßenbahnen des Herstellers Stadler, die sie 2019 bestellt haben, Anfang des kommenden Jahres in Betrieb nehmen. Im Oktober soll das erste Fahrzeug kommen, dann steht eine mehrwöchige Inbetriebnahme-Phase an. Bis Ende 2023 sollen zehn weitere Züge geliefert werden, die dann nach und nach in Betrieb gehen. Ursprünglich war eine zügigere Lieferung geplant, allerdings bremste die Corona-Pandemie den Bau der Straßenbahnen, die in Spanien hergestellt werden, etwas aus.

