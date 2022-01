Augsburg

17:30 Uhr

Verstoß gegen Corona-Regeln: Was war an der Fahrt zu fünft im Auto strafbar?

Plus Fünf Männer saßen in einem Auto, einer von ihnen war ungeimpft. Die Polizei stellt ein Vergehen fest und übergibt den Fall nun an die Stadt Augsburg. Das sind die Hintergründe.

Von Michael Hörmann

Der Vorfall passierte in der Nacht auf Montag: Bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle stoppte die Polizei ein Fahrzeug in Oberhausen. Es war in der Früh gegen 1 Uhr. Fünf Männer saßen in einem BMW. Die Polizisten kontrollierten die Männer auch wegen ihres Impfstatus. Hintergrund war, dass die Männer aus fünf unterschiedlichen Haushalten stammen. Bei der Kontrolle zeigte sich, dass ein Beteiligter nicht geimpft ist. Nun droht dem Quintett eine Anzeige.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen