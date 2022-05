Versuchter Banküberfall im Bärenkeller – Polizei fahndet mit Hubschrauber

Im Augsburger Stadtteil Bärenkeller hat ein bislang noch unbekannter Täter versucht, eine Bank zu überfallen. Die Polizei fahndet nach dem Täter.

Ein bislang unbekannter Täter hat am Donnerstagvormittag offenbar versucht, eine Bankfiliale in der Wertinger Straße im Bärenkeller zu überfallen. Mehrere Einsatzfahrzeuge der Polizei fuhren gegen 9.20 Uhr mit Blaulicht von Oberhausen kommend zum Tatort. Bei der Bank handelt es sich um eine Filiale der Sparkasse, die derzeit aufgrund der laufenden Ermittlungen der Kriminalpolizei vor Ort geschlossen ist. Ob etwas geraubt wurde - und wenn ja, wie viel - ist derzeit noch unklar; ohnehin sind viele Details zum Vorfall derzeit noch nicht bekannt. Auch nicht, ob ein oder mehrere Täter involviert waren. Nach derzeitigem Ermittlungsstand scheint es sich aber um einen Täter zu handeln. Verletzt wurde bei dem Überfall offenbar niemand, Krankenwagen waren jedenfalls am Vormittag zunächst nicht vor Ort.

Gegen 9.45 Uhr parkten dafür mehrere Polizeiautos vor der Bank in der Wertinger Straße, drinnen befragten hinter einer provisorischen Absperrung Beamte Mitarbeiter der Bank zum Tatablauf. Der Täter ist noch nicht gefasst. Die Polizei fahndet mit größerem Aufgebot nach ihm, auch ein Hubschrauber ist im Einsatz und fliegt den Bereich Bärenkeller/Oberhausen ab.

Versuchter Überfall auf Bank in Augsburger Stadtteil Bärenkeller

Die Bankfiliale war vor Jahren bereits schon einmal von einem Überfall betroffen gewesen. In Augsburg schlug ein mutmaßlicher und später gefasster Serientäter den Ermittlungen zufolge erstmals am 2. April 2015 zu. Als die Filiale der Stadtsparkasse im Bärenkeller damals um 18 Uhr schloss, stand kurz darauf ein maskierter Täter in den Räumen. Er drohte den früheren Ermittlungen zufolge mit einer Pistole, forderte Geld und flüchtete mit über 100.000 Euro. Die Ermittler stellten fest, dass der Räuber eine Seitentür aufgebrochen hatte. (jaka)

