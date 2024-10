Versuchter Mord? Augsburger sticht in Innenstadt mit Messer auf Ehefrau ein

Ein Mann hat am späten Donnerstagabend in der Augsburger Innenstadt mit einem Messer auf seine Ehefrau eingestochen und sie dabei schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, gerieten der 36-Jährige und die 35-Jährige gegen 23.30 Uhr in der gemeinsamen Wohnung am Kitzenmarkt in Streit. Der Mann griff zu einem Messer und attackierte seine Ehefrau. Sie zog sich dabei schwere Verletzungen zu, konnte aber aus dem Gebäude fliehen. Wer anschließend die Polizei rief und in welchem Zustand sie sich aktuell befindet, ist unklar.

Messerattacke in Augsburger Innenstadt: Kripo ermittelt wegen versuchten Mordes

Beamte nahmen den 36-Jährigen in der Wohnung fest und sicherten das Messer, er leistete dabei offenbar keinen Widerstand. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der Mann am Freitag einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht vorgeführt. Dieser erließ unter anderem wegen versuchten Mordes Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der 36-Jährige befindet sich nun in Untersuchungshaft in einer Justizvollzugsanstalt. Wird bei schweren Straftaten von einer massiven psychischen Ausnahmesituation ausgegangen, kommen Verantwortliche oft zunächst in spezialisierte Krankenhäuser. Dies war beim 36-Jährigen offenbar nicht der Fall.

36-Jähriger sticht in Wohnung am Kitzenmarkt auf Ehefrau ein – jetzt im Gefängnis

Nach dem Vorfall brachte der Rettungsdienst die schwer verletzte 35-Jährige in ein Krankenhaus, sie wird dort stationär behandelt. Ob es sich um lebensgefährliche Verletzungen handelt, konnte ein Polizeisprecher auf Nachfrage nicht mitteilen. Auch, ob bei der Tat möglicherweise Alkoholeinfluss eine Rolle spielte, sei bislang offen. Beim 36-Jährigen sei aber eine Blutentnahme vorgenommen worden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. (kmax)