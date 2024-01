Versuchter Mord in der Jakoberstraße: Frau sticht mit Messer auf Mann ein

Eine Frau verletzt in einer Bar in der Augsburger Jakobervorstadt einen Mann mit einem Messer schwer. Die Polizei nimmt die 25-Jährige noch vor Ort fest.

Eine Bluttat hat sich bereits am vergangenen Samstagabend in einer Bar in der Jakoberstraße ereignet. Eine 25 Jahre alte Frau soll dabei einen Mann mit einem Messer schwer verletzt haben. Sie sitzt in Untersuchungshaft.

Wie die Polizei jetzt berichtet, war es gegen 20.20 Uhr, als die junge Frau in der Bar einen 43 Jahre alten Mann angesprochen hat. Im weiteren Verlauf begab sich der Mann in einen anderen Bereich der Bar. Dort griff ihn die 25-Jährige ersten Erkenntnissen zufolge plötzlich mit einem Messer an und stach auf ihn ein.

Frau sticht in Augsburger Bar mit Messer auf Mann ein

Das Opfer konnte sich anschließend außerhalb der Bar in Sicherheit bringen. Laut Polizei wurde der Mann mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht nach aktuellem Stand nicht, heißt es.

Einsatzkräfte nahmen die 25-Jährige noch in der Bar vorläufig fest. Sie wurde am Sonntag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen versuchten Mordes und setzte diesen in Vollzug. Die 25-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kannten sich die beiden Personen nicht, so die Polizei. Die näheren Hintergründe zur Tat sind nun Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei. (ina)