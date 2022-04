Augsburg

Versuchter Totschlag? Ein 15-Jähriger aus Oberhausen steht vor Gericht

Ein 15-Jähriger soll nach einem Streit in der Oberhauser Dinglerstraße einen 52-Jährigen so schwer verletzt haben, dass dieser operiert werden musste.

Von Jan Kandzora

Der Jugendliche dürfte einer der jüngsten Menschen sein, die in Augsburg je wegen eines Tötungsdeliktes angeklagten wurden. 15 Jahre alt war der Teenager aus Oberhausen gerade mal, als er im vergangenen August einen 52-jährigen Kontrahenten mit einem Gegenstand schwere Kopfverletzungen zugefügt haben soll. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm versuchten Totschlag vor, der Angeklagte sitzt seit Monaten in Untersuchungshaft; am Montag startet der Prozess gegen den 15-Jährigen vor dem Landgericht. Wenn es stimmt, was die Ermittler annehmen, war dem Gewaltakt ein Streit im Umfeld des Wertachufers beim Seitzsteg vorausgegangen.

