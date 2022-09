Verwirrter Mann belästigt und bedrängt Nachbarn in Kriegshaber

Ein 38-Jähriger klingelt und spricht wohl auch Drohungen aus. Die Augsburger Polizei sucht Zeugen.

Am Montagmorgen ging ein 38-Jähriger in der Saarburgstraße in Kriegshaber zu verschiedenen Anwesen, klingelte dort und belästigte die Bewohner mit unflätigen Aussagen. Laut Polizei kam es womöglich sogar zu Bedrohungen.

Weitere Geschädigte, die in der Umgebung der Saarburgstraße wohnen, werden gesucht. Bei dem Mann handelt es sich um einen 38-Jährigen. Zeugen können sich an die Polizei wenden. (möh)