Verwirrter Mann mit Plastikteil löst größeren Polizeieinsatz aus

Ein Mann mit einem Plastikteil löste einen Polizeieinsatz im Textilviertel aus. Man hatte anfangs den Verdacht, es handele sich um eine Waffe.

Aufregung am Sonntagabend im Textilviertel: Ein Mann löste einen größeren Polizeieinsatz aus.

Wie die Polizei mitteilt, war ihr gegen 18 Uhr mitgeteilt worden, dass eine männliche Person mit einem waffenähnlichen Gegenstand in Augsburg unterwegs sei. Einsatzkräfte fanden die Person im Bereich des Glaspalastes.

Der 29-Jährige hielt einen Gegenstand in der Hand, welcher die Form einer Schusswaffe hatte. Bei Ansprache verhielt sich der Mann kooperativ und legte den Gegenstand auf den Boden, so die Polizei. Der 29-Jährige wurde zur Sicherheit der Beamten fixiert, bevor der Gegenstand genauer in Augenschein genommen werden konnte.

Es stellte sich heraus, dass es sich um ein Plastikteil gehandelt hatte. Waffen oder andere gefährliche Gegenstände wurden bei dem Mann nicht gefunden. Weil sich der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Strafrechtliche Konsequenzen kommen auf den Mann wegen des Vorfalls nicht zu. (möh)