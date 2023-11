Augsburg

vor 24 Min.

Erneute Verzögerung: Die Tramhaltestelle im Bahnhofstunnel öffnet erst 2025

Plus Am Jahrhundertprojekt gibt es erneut eine Verzögerung. Die Fußgängerebene wird wie vorgesehen in gut zwei Wochen eröffnet, die Tramhaltestelle zieht sich aber noch.

Von Stefan Krog

Am Freitag in zwei Wochen wird der erste Abschnitt des Bahnhofstunnels eröffnet – ab dann können Bahnreisende durch den neu gebauten Fußgängertunnel mit Rolltreppen und Aufzügen barrierefrei zu den Bahnsteigen gelangen. Doch wie jetzt bekannt wird, wird sich die Fertigstellung des zweiten Abschnitts, also des in 13 Metern Tiefe verlaufenden Straßenbahntunnels mit unterirdischer Haltestelle und Wendeschleife, ins Jahr 2025 ziehen. Die Stadtwerke bestätigten am Dienstag entsprechende Informationen unserer Redaktion. Bisher war der Stand, dass der Tramtunnel im Jahr 2024 eröffnet werden soll.

Bei der Elektrik im Straßenbahntunnel am Hauptbahnhof sind noch Arbeiten offen

Die Stadtwerke führen als Begründung dauerhafte Engpässe bei Planungsbüros und Baufirmen an. Im Straßenbahntunnel sind die Arbeiten zwar inzwischen weit fortgeschritten, namentlich bei der Elektrik sind aber noch diverse Arbeiten offen. Im Zuge des Genehmigungsverfahrens sind zudem Änderungen bei Telekommunikation und Fahrgastinformation nötig. Dabei geht es konkret um WLAN und Handyempfang im Tunnel. Stadtwerkesprecher Jürgen Fergg erklärte, dass man die abermalige Verzögerung bei der Inbetriebnahme der Straßenbahnebene bedauere. Man hätte den Fahrgästen gern schon ab kommendem Jahr mehr Komfort geboten. Allerdings könne man nicht alle Faktoren von außen beeinflussen.

