Augsburg

09:39 Uhr

Video von Kamera zeigt: Wie der Großbrand in Lechhausen ausbrach

Am vergangenen Sonntag brach auf dem Gelände einer Autoverwertungsanlage ein verheerender Brand aus. Videoaufnahmen zeigen nun, wie sich die Flammen ausbreiteten.

Plus Aufnahmen zeigen, wie auf dem Gelände eines Augsburger Autoverwerters Feuer ausbricht. Die Polizei schließt Brandstiftung aus. Warum "Selbstentzündungen" selten sind.

Von Max Kramer

Die Autoverwertungsanlage im Augsburger Norden liegt ruhig da. Übereinandergestapelte Autos reihen sich aneinander, in Regalen liegen Reifen, es ist ein halbwegs geordnetes Sammelsurium aus Paletten, Karosserien und Auto-Ersatzteilen. Inmitten dieser Szenerie steigt plötzlich aus einem der Gänge, von einer nicht direkt einsehbaren Stelle, eine dünne Rauchschwade nach oben. Es ist der Beginn des Videos, das die Überwachungskamera am vergangenen Sonntag aufgenommen hat. Wenige Minuten später stehen weite Teile der Anlage in Flammen. Wie kam es dazu?

