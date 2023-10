Video zeigt Sex mit Huhn: Gericht verurteilt Familienvater

Plus Ein Tabuthema ist vor dem Augsburger Amtsgericht gelandet. Es ging um ein Video, um Sodomie und Kinderpornografie. Angeklagt war ein Familienvater.

Sodomie ist ein Tabuthema, das gelegentlich ans Licht der Öffentlichkeit kommt, wenn Gerichte darüber zu urteilen haben. Seit 2012 ist Sex mit Tieren in Deutschland wieder verboten, nachdem es über 40 Jahre straflos war. Im Prozess, der jetzt vor dem Augsburger Amtsgericht verhandelt wurde, stand noch ein anderer Vorwurf im Mittelpunkt.

Der 50 Jahre alte Angeklagte hatte sich auf Facebook ein Video angesehen und an einen Arbeitskollegen weitergeleitet. Der Film zeigt einen etwa zehn Jahre alten Jungen, der in ein Huhn eindringt. Aus Sicht der Staatsanwaltschaft kommt erschwerend hinzu, dass es sich hier um ein Kind handelt.