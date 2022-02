Augsburg

Viele Baustellen: Diese Schulsanierungen stehen 2022 in Augsburg an

Plus 37 Millionen werden in diesem Jahr in den Schulbau und den Unterhalt gesteckt. Neben digitaler Vernetzung und Reparaturen gehören auch große Sanierungsfälle dazu.

Von Miriam Zissler

Schulsanierungen haben sich in Augsburg zu einer "Daueraufgabe" entwickelt, das sieht auch Bildungsbürgermeisterin Martina Wild (Grüne) so. Gemeinsam mit der Leiterin des Schulverwaltungsamts, Inge Zuleger, gab sie am Donnerstag einen Überblick, welche Baumaßnahmen dieses Jahr anstehen, warum allein vier Schuldächer saniert werden müssten und warum WLAN-Router so lange auf sich warten ließen.

