Viele Besucher am Wochenende: Kehrt die "Silent Disco" zurück?

Der Veranstalter sieht die Chance, dass die Silent Disco auch einmal auf einem sehr großen Platz in Augsburg stattfindet. Dieses Jahr war man vor der City-Galerie.

Die Silent Disco wirkt nach. Die Veranstaltung, die am Samstagabend zu Ende gegangen ist, sorgt weiterhin für Gesprächsstoff. Die Gäste, die zum Willy-Brandt-Platz gekommen waren, sind begeistert gewesen. Das freut Organisator Ekkehard Schmölz. Der Leiter der Stadtmarketinggesellschaft Augsburg Marketing sieht die Chance, dass Silent Disco in noch größerem Rahmen in Augsburg stattfindet.

28 Bilder Silent Disco vor der City Galerie Foto: Annette Zoepf

In diesem Jahr war der Willy-Brandt-Platz vor der City-Galerie Schauplatz der Veranstaltung. An drei Abenden wurde getanzt. Die Tanzenden trugen dabei Kopfhörer, um auf verschiedenen Kanälen Musik zu hören. Schmölz sagt im Nachgang der Veranstaltung: "Die Silent Disco kann als großer Erfolg gewertet werden." Man habe 400 Kopfhörer, die zeitgleich genutzt worden seien: "Diese waren am Freitag und Samstag ab 21 Uhr vergriffen, sodass die Besucher auch ein wenig Wartezeit in Kauf nehmen mussten, was sie aber geduldig getan haben."

Veranstalter schätzt, dass 2000 Besucher zur Silent Disco kamen

Mit Zuschauern und Durchlauf seien es wohl 2000 Besucher gewesen, sagt Schmölz. Eine höhere Kapazität würde der Platz nicht hergeben. Der Leiter von Augsburg Marketing verweist darauf, dass nicht nur junge Leute das kostenlose Angebot angenommen hätten: "Ich glaube, es war ein schönes Modul, was auch in den früheren Stunden von Kindern und Familien genutzt worden ist und den Augsburger Stadtsommer belebt hat."

Aufgrund der äußerst positiven Resonanz sei es überlegenswert, dieses Format einmal wieder stattfinden zu lassen. Ein konkreter Termin stehe dafür aber noch nicht fest. Schmölz: "Zumal man auch die Überlegung anstellen muss, dieses Format auf einem größeren Platz in der Innenstadt durchzuführen." Der Versuch habe gezeigt, dass das Interesse für dieses Format bei allen Altersgruppen vorhanden sei.

Lesen Sie dazu auch