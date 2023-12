Viele Initiativen: In Augsburg muss an Weihnachten niemand allein sein

Für Menschen, die Weihnachten nicht einsam verbringen möchten, entstehen in Augsburg immer mehr Angebote. Mancher Ansatz ist neuartig, der Bedarf scheint groß.

Familie im engeren Kreis hat Johanna Löb (Name geändert) schon seit vielen Jahren nicht mehr. Sie lebt in einer Partnerschaft, aber die Feiertage mit seiner Familie verbringen? Es sei kompliziert, sagt Löb, sie wolle sich nichts "Gezwungenes" antun. Deshalb hinnehmen, an Weihnachten allein zu sein, wollte die gebürtige Augsburgerin aber auch nicht. Also startete sie einen Versuch: In einer öffentlichen, deutschlandweiten Gruppe im sozialen Netzwerk Facebook schlug sie für Heiligabend ein gemeinsames Abendessen in einem Restaurant in der Augsburger Innenstadt vor. Mit dem Ergebnis, dass dort nun am Sonntag Menschen zusammenkommen, die einander fremd sind, aber eines gemeinsam haben: den Wunsch, an Weihnachten nicht allein zu sein.

In Augsburg – die Stadt hat eine der höchsten Single-Haushaltsquoten in Deutschland – sind mehrere Initiativen entstanden, die einsame Menschen an Weihnachten zusammenbringen wollen. Manche eher im Kleinen, wie die von Johanna Löb. Sie sagt, es sei ihr nicht nur aus eigenem Interesse wichtig gewesen, den gemeinsamen Abend anzustoßen. "Ich glaube, vielen wird an diesem Tag besonders bewusst, dass sie relativ alleine dastehen und sich auch so fühlen. Da kommt vieles hoch." Es gebe auch in Augsburg einige Menschen, die nicht wüssten, was sie an diesem Tag "mit sich anfangen sollen". Teilweise hätten die Menschen, die für das Abendessen zugesagt hätten, ihre Partner verloren und sich seitdem zurückgezogen. Andere lebten zwar in einer Beziehung, seien aber bei den Schwiegereltern nicht erwünscht. Wie der Abend in dieser durchgewürfelten Konstellation verlaufe – angemeldet haben sich rund ein Dutzend Menschen aus der Region –, könne sie nicht abschätzen. "So etwas kostet ja immer auch Überwindung. Aber ich hoffe auf gute Gespräche."

Stadtweihnacht, Facebook-Gruppen, "KeinerBleibtAllein": Es gibt Angebote

Zu den etablierten Institutionen am 24. Dezember zählt in Augsburg die Stadtweihnacht der SKM. Ins Leben gerufen wurde sie 1964, damals richtete sie sich an Bedürftige und Wohnungslose. Inzwischen hat sich die "Zielgruppe" geweitet – es geht auch um Menschen, die nicht alleine sein möchten. "Gemeinsam statt einsam" ist demnach auch das diesjährige Motto der traditionellen Feier, die um 15 Uhr in der Gaststätte Rosenau startet und allen Besucherinnen und Besuchern ein festliches Essen, Geschenke, Live-Musik und mehr bietet – dank Spenden komplett kostenlos (mehr Informationen unter www.augsburger-stadtweihnacht.de). Jeder und jede ist dort eingeladen.

Samuel Rottländer, gemeinsam mit Robert Hösle Haupt-Organisator der Stadtweihnacht, sagt, Armut und Wohnungslosigkeit gingen oft mit Einsamkeit einher. Er habe den Eindruck, dass Vereinsamung unter anderem als Folge der Corona-Pandemie immer stärker um sich greife – und bei Betroffenen gleichzeitig der Wunsch wachse, zumindest an Weihnachten nicht allein zu sein. In diesem Jahr rechne man mit 400 oder etwas mehr Gästen. "Wir können natürlich keine klassische Familien-Weihnachtsfeier ersetzen – aber eine Möglichkeit bieten, die an diesem Tag stützend sein kann."

Vereinsamung macht sich in Augsburg immer stärker bemerkbar

Menschen zu stützen, ist ganzjährig Aufgabe des Krisendiensts des Bezirks Schwaben – Weihnachten ist auch dort aber ein besonderer Anlass. "Bei manchen werden in dieser Zeit Ängste und Gefühle der Einsamkeit besonders stark", sagt Lena Grüber, ärztliche Leiterin der Krisendienst-Leitstelle. "Wir erleben vor allem bei Menschen, die bereits unter Belastungen leiden, dass sich ihre Probleme in der Weihnachtszeit erhöhen können." Sie erreichten sowohl Anrufe von älteren als auch von jungen Menschen. Jedoch: "Das Thema Einsamkeit spielt gerade an Weihnachten auch bei älteren Menschen eine Rolle, die bereits viele Angehörige, Freunde und Bekannten verloren haben." Dies könne bis hin zu Suizidgedanken gehen. Der Krisendienst Schwaben ist rund um die Uhr unter der kostenlosen Telefonnummer 0800 655 3000 zu erreichen, die Ansprechpartner dort beraten und vermitteln bei Bedarf an Experten weiter.

Ein neues Format, zu Weihnachten oder auch Silvester an Gesellschaft zu kommen, heißt "KeinerBleibtAllein". Das Prinzip der deutschlandweiten Plattform: Menschen können dort über die sozialen Netzwerke Instagram und Facebook den Wunsch hinterlegen, gemeinsam mit anderen zu feiern oder als Gastgeber zu fungieren. Die Plattform vermittelt dann am jeweiligen Standort an andere, die so Interesse bekundet haben. Das Angebot richtet sich insbesondere an Jüngere, sagt Initiator Christian Fein, die meisten Nachrichten kämen von Menschen zwischen 20 und 50 Jahren. Und wie ist die Resonanz in Augsburg? Bis Ende dieser Woche hätten sich aus der Stadt rund 100 Personen gemeldet, sagt Fein. "In vielen Städten ist die Nachfrage zu Silvester höher als zu Weihnachten, in Augsburg ist es andersherum." Was die Vermittelten daraus machten – es gehe dabei ausdrücklich nicht um Partnervermittlung –, sei ihnen überlassen.

Auch Kirchen machen an Weihnachten Angebote für einsame Menschen

Fast naturgemäß sind auch Kirchen an Weihnachten beliebte Anlaufstellen, mehrere in Augsburg haben auch ausdrücklich Angebote für Einsame geschaffen. Ein Beispiel ist St. Pius in Haunstetten, wo nach dem Gottesdienst um 18 Uhr gemeinsam gesungen, gespielt, gegessen, getrunken wird. Seit drei Jahren gibt es das Angebot nun, sagt Gertrud Dollinger, ehrenamtlich in der Kirchengemeinde tätig. Anfangs sei die Resonanz überschaubar gewesen, im vergangenen Jahr habe man aber mehr als ein Dutzend Menschen willkommen geheißen. "Es sind nicht nur Haunstetter, die kommen, das ist bunt gemischt", sagt sie. Das Durchschnittsalter liege vielleicht bei 50. "Wir haben den Eindruck, dass alle froh sind, dass es so etwas gibt", sagt Dollinger. "An Weihnachten will niemand alleine sein."