Viele ungewöhnliche Begegnungen mit Mozart

Zum zweiten Mal organisierte das Mozartbüro der Stadt Augsburg den Aktionstag „Mozart in der Stadt“. Dabei gab es am Samstag eine Vielzahl musikalischer Begegnungen an ungewöhnlichen Orten – etwa mit dem Mozartchor in der City-Galerie. Daneben gab es Klassik- und Kuchengenuss mit Kammermusik im Café Dichtl, Konzerte im Naturmuseum und im Leopold Mozart Haus. Den Abschluss machte ein musikalisches Quiz im Irish Pub Murphy’s Law. (AZ)

