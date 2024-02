Vier Bäume in der Hochfeldstraße müssen weg

Die Hauptarbeiten im Hochfeld beginnen im Sommer. Die Stadt Augsburg verspricht Neupflanzungen.

Im Augsburger Stadtteil Hochfeld stehen in diesem Jahr größere Bauarbeiten an. In der Hochfeldstraße wird im Sommer gebaut. Die Arbeiten dauern voraussichtlich vier Monate. Bereits jetzt werden Vorarbeiten erledigt. Vier Bäume werden gefällt. Die Stadt Augsburg verspricht Neupflanzungen.

Wie die Stadt informiert, wurde die Hochfeldstraße bereits im Jahr 2016 zwischen der Bahnbrücke und der Dr.-Lagai-Straße erneuert. In diesem Sommer werden die Arbeiten nun in der restlichen Hochfeldstraße fortgesetzt. Am Montag, 19. Februar beginnen die notwendigen Vorarbeiten. Hierfür wird ab Montag ein Wurzelvorhang zum Schutz für die dort befindlichen Bäume eingebracht. Im Zuge der Umgestaltung ist es notwendig, vier Bäume zu entfernen, heißt es. Nach Ende der Arbeiten werden im Nachgang insgesamt 16 neue Bäume gepflanzt.

Bushaltestelle in der Hochfeldstraße wird barrierefrei ausgebaut

Der Straßenraum in der Hochfeldstraße wird im Zuge dieser Maßnahme zwischen der Dr.-Lagai-Straße und südlich der Einmündung Hennchstraße neu aufgeteilt, heißt es. Die Bushaltestelle wird barrierefrei ausgebaut. Der Umbau wird auch dafür genutzt, das ungeordnete Längsparken auf der Westseite durch den Neubau von Parkbuchten neu zu ordnen. Außerdem wird die Straßenbeleuchtung im gesamten Bereich erneuert. Dabei kommen insektenfreundliche und energieeffiziente Leuchtmittel zum Einsatz.

Die Arbeiten finden hauptsächlich auf der westlichen Straßenseite zwischen Dr.-Lagai-Straße und Bauernfeindstraße statt. Sie beginnen aufgrund der beginnenden Vegetationsperiode jetzt und sollen bis 8. März beendet sein. Es ist nötig, so die Stadt, den Gehweg teilweise einzuengen und Parkplätze zu sperren. Die Hochfeldstraße bleibt befahrbar.

Ab Anfang März werden die Arbeiten im Anschluss erstmals pausieren, da in der Von-Richthofen-Straße eine Fernwärmeleitung verlegt werden muss. Die Hauptarbeiten in der Hochfeldstraße finden voraussichtlich von Juni bis September statt.

Lesen Sie dazu auch