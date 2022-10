Augsburg

17:45 Uhr

Vier Bomben auf einer Baustelle – war das der letzte Fund im Toni-Park?

Plus Nicht schon wieder – das dachten viele Betroffene über den erneuten Bombenfund. Der Toni-Park-Betreiber erklärt, ob mit weiteren unliebsamen Überraschungen zu rechnen ist.

Jetzt aber schnell, bevor alles abgeriegelt wird. Während sich am frühen Mittwochabend Hunderte Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehren, Rettungsdienste und THW auf den Beginn der Evakuierung vorbereiten, warten drei junge Männer ungeduldig, dass die Ampel an der Haunstetter Straße auf Grün springt. Rasch ein Abendessen holen und damit heimlich zurück in die WG - das ist der Plan. Ihre Wohnung liegt mitten in der Räumungszone. Doch keiner hat Lust auf Evakuierung. "Nicht schon wieder." Dass ihnen ein hohes Bußgeld drohen könnte, wissen sie nicht. Es ist inzwischen die vierte Fliegerbombe, die im Augsburger Toni Park, dem Industrieareal zwischen Univiertel und Hochfeld, gefunden wurde, die zweite innerhalb von nur sechs Wochen. War es jetzt die Letzte?

