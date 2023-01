Vier Kumpel geraten in Streit und schlagen sich

Zwei der Männer zwei wohnen sogar zusammen. Dennoch wurde das Quartett nachts auf der Theaterstraße handgreiflich.

Eigentlich seien es gute Bekannte, so die Polizei. Am frühen Sonntagmorgen seien die vier Männer in der Innenstadt jedoch in Streit geraten und hangreiflich geworden. Als die Polizeistreife in die Theaterstraße kam, traf sie einen 35-Jährigen mit Gesichtsverletzungen an.

Wie Zeugen vor Ort mitteilten, war er von drei Männern zusammengeschlagen worden. Das Trio ging anschließend in einen Club. Die Männer wurden dort ausfindig gemacht. Dabei stellte sich heraus, dass die Drei mit dem 35-Jährigen gut bekannt waren, bei einem von ihnen handelte es sich sogar um dessen Mitbewohner. Offenbar führte die Alkoholisierung aller Beteiligten zu einem Streit und schließlich zu Handgreiflichkeiten, so die Polizei. Gegen alle vier Männer wird wegen Körperverletzung ermittelt. (eva)