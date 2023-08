Augsburg

vor 16 Min.

Vier Männer schlägern sich in einer Bar: Polizei rückt an und ermittelt

In einer Bar Am Katzenstadel in Augsburg sind vier Männer aufeinander losgegangen. Die Polizei ermittelt wegen Körerverletzung.

In einer Bar Am Katzenstadel in Augsburg sind in der Nacht auf Samstag vier Männer aufeinander losgegangen. Wie die Polizei mitteilt, kam es um kurz nach Mitternacht zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 24-Jährigen und einem 33-Jährigen mit einer Mitarbeiterin der Bar. Dabei mischten sich zwei 22-Jährige ein, worauf die vier Beteiligten körperlich aufeinander losgingen. Polizei Augsburg ermittelt nach Schlägerei in Bar Am Katzenstadel Zwei Männer wurden bei der Schlägerei leicht verletzt und durch den Rettungsdienst am Ort des Geschehens behandelt. Die Polizei hat nun Ermittlungen wegen Körperverletzung gegen alle vier Männer aufgenommen. (kmax)

