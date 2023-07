Vier Meter Tiefe: 45-Jähriger stürzt von Leiter und verletzt sich schwer

In der Ostrachstraße in Augsburg-Lechhausen wird ein 45-Jähriger beim Sturz von einer Leiter schwer verletzt. Wie es laut Polizei zu dem Unfall kam.

Ein 45-Jähriger ist am vergangenen Dienstag im Augsburger Stadtteil Lechhausen von einer Leiter gestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei mitteilt, war er gegen 10 Uhr in der Ostrachstraße auf einer Leiter mit Arbeiten beschäftigt, als die Leiter ohne Beteiligung einer weiteren Person ins Rutschen geriet – offenbar war der Winkel, in dem sie aufgestellt war, zu steil.

Sturz von Leiter: 45-Jähriger bei Unfall in Augsburg schwer verletzt

Der Mann fiel rund vier Meter in die Tiefe und verletzte sich dabei schwer. Laut Polizei musste er anschließend vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. (kmax)