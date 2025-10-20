SCHILLER, Gerhard Polt und Co.: Diese Künstler kommen zum Augsburger Stadtsommer 2026

Deutschlands erfolgreichster Elektronik-Künstler Christopher von Deylen alias SCHILLER wird im Sommer 2026 auf der Augsburger Freilichtbühne auftreten. Auch Kabarettist Gerhard Polt und die Well-Brüder kommen ans Roten Tor. Mitten im Herbst hat die Stadt Augsburg die Künstler für den Stadtsommer im nächsten Jahr bekannt gegeben. Die Augsburger erwartet von 10. bis 17. August 2026 ein abwechslungsreiches Programm.

Eröffnet wird die Konzertreihe am Montag, 10. August, mit einer audiovisuellen Live-Performance: Deutschlands erfolgreichster Elektronik-Künstler Christopher von Deylen alias SCHILLER entführt sein Publikum in eine Welt aus elektronischen Sounds und hypnotischen Beats. Seine Konzerte verweben elektronische Sounds, hypnotische Beats und eindringliche Melodien zu neuen Klangwelten. Das Konzert in Augsburg ist Teil der Open-Air-Tour „Sommerklang 2026“. Für SCHILLER ist die Location am Roten Tor ein „besonderer Ort“. Er freue sich darauf, seine Musik „mit der Energie des Ortes und des Publikums zu verbinden.“

Auf Elektronik folgt am 11. August ein bayerischer Abend mit Gerhard Polt und den Well-Brüdern in musikalisch, satirischer Umrahmung. Dabei gibt die Gruppe in ihrem Bühnenprogramm „Apropos“ bayerische Absurditäten zum Besten. Polts Bühnenfiguren werden von den Well-Brüdern mit Alphorn, Jodler und rustikalem Tanz musikalisch untermalt.

Icon vergrößern Gerhard Polt & die Well Brüder bieten einen musikalisch bayerischen Abend. Foto: Pressestelle Augsburg Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Gerhard Polt & die Well Brüder bieten einen musikalisch bayerischen Abend. Foto: Pressestelle Augsburg

Am 14. August kehrt der österreichische Popmusiker Gert Steinbäcker auf die Freilichtbühne zurück. Bekannt wurde er unter anderem mit seiner Band S.T.S, mit der der Grazer auch im kommenden Jahr seine größten Hits wie „Großvater“ oder „Irgendwann bleib I dann dort“ präsentiert.

Den Abschluss des Augsburger Stadtsommers bilden die Sportfreunde Stiller am Freitag, 15. August, mit der Feier ihres Bühnenjubiläums. Unter dem Motto „30 wunderbare Jahre“ geben die Indie-Rock-Musiker aus München ihre größten Hits der letzten drei Jahrzehnte zum Besten.

Info: Tickets sind ab sofort online erhältlich unter augsburger-stadtsommer.de/freilichtbuehne sowie in der Bürger- und Touristeninformation am Rathausplatz und im AZ-Ticketservice.