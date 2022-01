Augsburg

06:00 Uhr

Viktualienhalle auf dem Stadtmarkt bleibt länger geschlossen

Plus Mitte Januar beginnen in der Viktualienhalle auf dem Augsburger Stadtmarkt Sanierungsarbeiten. Ein Verkauf ist währenddessen nicht möglich. Was verbessert wird.

Von Michael Hörmann

Die Viktualienhalle auf dem Augsburger Stadtmarkt ist eine beliebte Adresse. Internationale Spezialitäten und eine größere Auswahl an Käse und Wurst gehören zum Angebot. Viele Menschen nutzen ihre Mittagspause zudem, um sich an den verschiedenen Imbissständen zu stärken. Die Kunden der Viktualienhalle müssen sich darauf einstellen, dass sie sich bald nach einer Alternative umschauen sollten. Die Halle wird einen Monat lang geschlossen. Der Betrieb ruht komplett.

