Augsburg

18:51 Uhr

Viktualienhalle und Bauernmarkt: Das sind die Pläne für die Sanierung

In der Viktualienhalle auf dem Stadtmarkt finden Sanierungsarbeiten statt. Am Bodenbelag wird allerdings nichts gemacht.

Plus Der Verkauf in der Viktualienhalle auf dem Stadtmarkt ruht bis Mitte Februar wegen des Umbaus. Händler wünschen sich eine Verbesserung, aus der wohl nichts wird.

Von Michael Hörmann

In der Viktualienhalle am Augsburger Stadtmarkt werden Käse, Wurst und andere Spezialitäten verkauft. Zum Angebot gehören ferner mehrere Imbissstände. Derzeit aber ruht dort der Betrieb: Die Halle ist wegen einer Sanierung geschlossen. Mitte Februar soll der Verkauf wieder beginnen. Einzelne Händler wunderten sich, dass kein neuer Boden verlegt wird, wenn die Handwerker schon in der Halle sind. Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle erläutert auf Anfrage, warum diese Arbeiten nicht zum jetzigen Zeitpunkt erledigt werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen