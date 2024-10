Vileda schließt Augsburger Werk bis Mitte 2026

Keine guten Nachrichten für die Beschäftigten des Augsburger Vileda-Werks im Martini-Park: Nach 76 Jahren wird der Produktionsstandort für Vliesstoffe Mitte 2026 geschlossen. In einer Pressemeldung nennt das Unternehmen die Gründe.

Das Werk könne nicht mehr wirtschaftlich betrieben werden, heißt es von dem Unternehmen. Die Nachfrage an Vileda-Produkten auf Basis von Vliesstoffen, wie sie in Augsburg gefertigt werden, sinke kontinuierlich. Der Grund dafür sei der zunehmende Marktanteil von Microfaser im Wischtuch und Bodenreinigungsbereich, so das Unternehmen. Die Produktionskapazitäten in Augsburg seien somit schon lange immer weniger ausgelastet gewesen. Bereits in den vergangenen drei Jahren musste Kurzarbeit angemeldet werden. „Die Entscheidung, unseren Produktionsstandort in Augsburg zu schließen, ist uns außerordentlich schwergefallen. Leider lässt sich der Standort nicht mehr wirtschaftlich betreiben“, wird Arman Barimani, CTO der Freudenberg Home & Cleaning Solutions, zitiert.

118 Mitarbeitende verlieren bei Vileda ihren Job

Von der Schließung sind nach Unternehmensangaben 118 Mitarbeitende betroffen. Für alle sollen individuelle und sozialverträgliche Lösungen gefunden werden. Dazu zählen nach Unternehmensangaben Altersteilzeit, Rentenbrücken und Abfindungen oder eine Übernahme in andere Freudenberg-Gesellschaften. Man setze sich mit größter Sorgfalt dafür ein, faire und tragfähige Lösungen zu finden, wird versprochen.

Am Produktionsstandort Augsburg werden seit 1948 Vliesstoffe hergestellt. Der Werksbetrieb erfolgte zunächst als Joint-Venture mit Martini. 1991 übernahm Freudenberg das Werk komplett. Mit der Produktion in Augsburg sind bekannte Produkte verbunden: Darunter das Vileda-Fenstertuch, der Vileda-Wischmopp oder der Glitzi-Schwamm.