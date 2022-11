Streit um Bestandsschutz: Villa in der Hochfeldstraße kann stehen bleiben

Das Verwaltungsgericht weist die Klage des Eigentümers gegen die Erhaltungssatzung der Stadt ab. Offen ist, wie es nun weitergeht.

Die Villa in der Hochfeldstraße kann bis auf Weiteres stehen bleiben. Das Verwaltungsgericht hat die Klage des Haus-Eigentümers gegen die Erhaltungssatzung der Stadt Augsburg für einen Teil des Bismarckviertels abgewiesen. Das gab das Gericht am Freitag bekannt, nachdem am Donnerstag verhandelt worden war. Der Eigentümer und Immobilienunternehmer möchte die Villa wie berichtet abreißen und dort einen Neubau errichten. Das Gebäude sei in schlechterem Zustand, als ursprünglich gedacht.

Abriss in der Hochfeldstraße: Wird das Schutzgebiet erweitert?

Die Stadt hatte, um einen Abriss zu verhindern, das Gebiet um Hochfeld-/Lessing-/Neidhartstraße vor eineinhalb Jahren unter den Schutz einer Satzung gestellt. Die Villa liegt in einer Ausbuchtung des Straßenquadrats, das als Satzungsgebiet festgesetzt ist. Abbrüche bedürfen dort einer Genehmigung, welche die Stadt für die Villa verweigerte. Die Stadt stellte beim Beschluss der Satzung zudem in den Raum, eine Erweiterung des Geltungsbereichs auf andere Teile des Bismarckviertels zu prüfen. Der Eigentümer hatte vor Gericht die Satzung und ihre Begründung angegriffen.

Eine Begründung für die Gerichtsentscheidung lag zunächst nicht vor. Offen blieb am Freitag, wie der Eigentümer nun weiter verfahren will. (skro)