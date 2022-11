Augsburg

Vinothek "nice2taste" schließt Ende November

Plus Über drei Jahre gab es Wein, Feinkostartikel und Events in dem Lechhauser Geschäft. Inhaber Michael Popp bleibt der Branche treu.

Seit über drei Jahren bietet Michael Popp seinen Kundinnen und Kunden Wein und Feinkostprodukte in seiner Vinothek nice2taste in Lechhausen an. Neben zahlreichen Events, die er in den vergangenen Jahren in seinem Geschäft in der Meraner Straße organisierte, gab er diesen Sommer auch ein Gastspiel in dem Pop-up-Store "Zwischenzeit" in der Annastraße. Wein wird weiterhin eine wichtige Rolle in seinem Leben spielen, gab er jüngst in seinem Kunden-Newsletter bekannt, doch schon bald werde er sein Fachwissen anderenorts einbringen: Ende November wird nice2taste schließen. "Alles, was jeder von uns in seinem Umfeld gerade erlebt, betrifft auch uns: steigende Preise bei den Weinen und deren Beschaffung, die Nicht-Verfügbarkeit einzelner Produkte und die angespannte Situation in der Lieferkette", beschreibt Popp die momentane Situation in seinem Kunden-Brief.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

