Viren, Medikamente, Gifte: Welche Geheimnisse Augsburgs Abwasser verrät

Plus Im Spezial-Labor am Augsburger Klärwerk tritt Verborgenes über das Leben der Stadt zutage. Die Spurensuche dort ist auch ein Kampf gegen die Zeit. Ein Besuch.

Von Max Kramer

Elke Edelmann hat Maß genommen. Auf den Millimeter genau, bis zur zarten Markierung, füllt sie Wasser in den Glaskolben mit der braun-trüben Flüssigkeit. Die Brühe hat einen langen Weg hinter sich: Kilometerlang floss sie unterhalb Augsburgs durch die Kanalisation, um hier, im Norden der Stadt, wieder nach oben gespült zu werden. Jetzt bereitet Chemielaborantin Edelmann die Probe vor – um ihr anschließend eines der Geheimnisse zu entlocken, die in Augsburgs Abwasser schlummern.

Das Labor am Klärwerk ist ein Ort der Spurensuche. Augsburgs Abwasser legt hier Zeugnis davon ab, was Unternehmen und Privathaushalte im Raum Augsburg auf den Weg in die Kanalisation schicken. Das Einzugsgebiet umfasst neben der Stadt auch verschiedene Gebiete im Süden, darunter etwa Königsbrunn. Rund 370.000 Personen sind so an das viertgrößte Klärwerk in Bayern angeschlossen.

