Interaktive Karte zeigt die Spuren von Elias Holl in und um Augsburg

Stadtwerkmeister Elias Holl hat Augsburg mit seinen Bauten geprägt und zur Stadt der Renaissance gemacht. Hier können Sie seine Werke entdecken - auch die unbekannten.

Vor 450 Jahren wurde Augsburgs berühmter Baumeister Elias Holl geboren. Keiner hat das Stadtbild so geprägt wie der geniale Architekt, Bauhandwerker und Stadtwerkmeister. Viele seiner Bauten sind bis heute erhalten. Darunter sein Meisterwerk, das Rathaus, die Stadtmetzg oder das Zeughaus. Doch auch an zahlreichen anderen Stellen in Augsburg war Elias Holl am Werk - etwa an den Stadttoren, an Brücken und Wassertürmen. Daneben baute er so manches Bürgerhaus und drückte so seiner Geburtsstadt einen unverwechselbaren Stempel auf. Wer mit offenen Augen durch Augsburg geht, kann an vielen Stellen Holls ganz eigene Formensprache entdecken. Und wird sich mit Blick auf die große Bandbreite seiner Bauten vielleicht fragen: Was hat Elias Holl in Augsburg eigentlich nicht gebaut? Wir stellen seine bekanntesten und weniger bekannten Projekte vor.

