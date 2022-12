Vogelfutterstation hilft pflegebedürftigen Senioren bei der Erinnerung

Projekt am Seniorenzentrum Servatius soll Bewohnerinnen und Bewohner für die Vogelbeobachtung begeistern.

Mechthild Hildebrandt, 84, ist begeistert und drückt den singenden Buchfink mit den Kunstfedern an sich. Im Stadtteil Hochzoll sei der Buntspecht früher der erste Vogel gewesen, der den Frühling mit seinem Klopfen am Metalldach des Reihenhauses einläutete und seine Ankunft kundtat. ein Vortrag einer Biologin und eine Vogelfutterstation wecken Erinnerungen bei älteren Personen im Seniorenzentrum Servatius.

Das authentische Piepen des Buchfinken entzückt auch die anderen rund 25 Bewohnerinnen und Bewohner des Seniorenzentrums Servatius, die sich zu dem Vortrag von Monika Schirutschke eingefunden haben. Die Diplom-Biologin des Präventionsprojektes vom Landesbund für Vogel- und Naturschutz ist von Memmingen angereist, um die älteren Damen und Herren für die Vogelbeobachtung zu begeistern und ihre Erinnerungen anzuregen. Mit einer Leinwand projiziert sie Bilder von Vögeln, mit den Gesangaufnahmen gelingt es ihr, die Zuhörenden in einen Austausch zu bringen. Während ein älterer Herr immer wieder neues Wissen um das Aussehen der Buntspechte, Amseln und Rotkehlchen zum Besten gibt, erinnern sich andere daran, dass der Dompfaff immer dann kam, wenn der Winter nahte.

Vögel in Augsburg: Pflegebedürftige Personen an eigene Erlebnisse erinnern

Monika Schirutschke geht in weitere Details, berichtet von Rotkehlchen, die aus Schweden zu uns kommen, während die heimischen Rotkehlchen im Mittelmeerraum überwintern. „Die kognitive Aktivierung ist mir im Seniorenzentrum Servatius gelungen,“ sagt sie und freut sich, dass sie auch demenziell erkrankte Menschen zum Singen brachte. Der Höhepunkt ihres Besuches ist die Aufstellung einer großen Vogelfutterstation. Sie soll aus jeder der vier Etagen über die Aufenthaltsbereiche und den überdachten Loggien der Senioreneinrichtung einsehbar sein. „Auch immobile Seniorinnen und Senioren können die Vogelbeobachtung so in ihren Alltag integrieren“ sagt Einrichtungsleiter Alexander Menzel. Gut finde er, dass auch vier Betreuungskräfte und die Sozialdienstmitarbeiterin eine Schulung zur Vogelbeobachtung und der Futterstation erhalten.

Dass Tiere eine Bereicherung für Senioren sind, ist keine Neuheit; doch hat eine dreijährige Begleitstudie der Universität Eichstätt-Ingolstadt wissenschaftlich nachgewiesen, dass das Beobachten von Vögeln eine positive Wirkung auf pflegebedürftige und demenziell erkrankte Menschen haben kann und ihre Lebenszufriedenheit steigert. Seit dem Start des Präventionsprojektes 2017 konnte durch die Universität in Eichstätt-Ingolstadt bereits in 136 Senioreneinrichtungen die Wirksamkeit der Maßnahme belegt werden, berichtet Schirutschke. (AZ/ziss)