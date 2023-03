Volker Ullrich wettert gegen Wahlrechtsreform

Der Augsburger Bundestagsabgeordnete der CSU, Volker Ullrich, sieht eine "Missachtung des Wählerwillens", seine SPD-Kollegin Bahr spricht von "Populismus-Getöse".

Der Augsburger CSU-Bundestagsabgeordnete Volker Ullrich hat die Wahlrechtsreform der Ampel-Koalition heftig kritisiert. Wie berichtet sieht die Reform, die als Reaktion auf die stetig wachsende Zahl an Abgeordneten beschlossen wurde, vor, dass künftig allein der Anteil an Zweitstimmen ausschlaggebend für die Zahl der Sitze ist. Die Erststimmen, mit denen bisher zusätzlich Direktkandidaten den Sprung ins Parlament schaffen konnten, sind nicht mehr so gewichtig. Für die CSU, die nur in Bayern antritt und bisher viele Erststimmen-Abgeordnete in ihren Reihen hat, könnten sich daraus Nachteile ergeben. Sollte sie bundesweit gerechnet unter fünf Prozent kommen, würde sie aus dem Bundestag fliegen.

"Die Ampel-Koalition bricht mit dem beschlossenen Wahlrecht mit demokratischen Grundsätzen. Sie nutzt es als einseitiges Machtinstrument gegenüber der Opposition", so Ullrich. Es sei nicht vermittelbar, wenn im Wahlkreis siegreiche Direktkandidaten unter Umständen nicht mehr in den Bundestag kämen. "Wahlrecht gehört zum Fundament unserer Demokratie. Es zeugt von staatspolitischer Verantwortungslosigkeit, dieses so und auf diese Art und Weise zu ändern." Ullrich spricht von einer Täuschung der Wähler. "Der Wählerwille wird konsequent missachtet und die Politikverdrossenheit wird damit nurmehr gestärkt."

Ulrike Bahr zur Wahlrechtsreform: "CDU in Geiselhaft der CSU"

Widerspruch kommt von der Augsburger SPD-Abgeordneten Ulrike Bahr. Die Reform sei in den vergangenen 16 Jahren unter Unions-Mehrheit nie angegangen worden, "auch weil sich die CDU immer in der Geiselhaft der CSU befand". Der Bundestag sei in den vergangenen 20 Jahren immer weiter gewachsen und ineffizienter und teurer geworden. "Diese Verschlechterung zulasten der Bürgerinnen und Bürger hätte die CSU aus purem Eigeninteresse wahrscheinlich auch die nächsten 16 Jahre lang in Kauf genommen", so Bahr. Das Wahlrecht werde nun einfacher, zudem seien alle Fraktionen betroffen. "Deshalb ist das Populismus-Spektakel, das die CSU jetzt veranstaltet, auch ziemlich albern: Wer mit Aussagen vom vorsätzlichen Wahlbetrug hetzt, hat den Gesetzentwurf entweder nicht gelesen oder nicht verstanden."

Auch der FDP-Abgeordnete Maximilian Funke-Kaiser sieht im neuen Wahlrecht kein Problem. Betroffen seien von der Verkleinerung des Bundestags alle Parteien. "Jede Partei erhält durch die Reform im Verhältnis ihrer Zweitstimmen Sitze, das ist fair und behandelt alle Parteien gleich. Damit gelingt uns, was die Große Koalition und insbesondere die CSU über zehn Jahre lang blockiert haben", so Funke-Kaiser. (skro)