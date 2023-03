Volksfest, Osterbasar oder Techno-Queen: Das bietet das Wochenende

Mit dem Gögginger Frühlingsfest startet in Augsburg die Volksfestsaison. Doch auch für Partyfans oder Menschen, die es ruhiger mögen, ist dieses Wochenende einiges geboten.

Das Wetter meint es gut mit dem ersten Augsburger Volksfest in diesem Jahr: Das Gögginger Frühlingsfest startet am Freitag, 17. März, um 16 Uhr mit Freibier auf dem Gelände des alten Bauhofes mit anschließendem Umzug zum Festplatz, zu hören sind das Kolping-Blasorchester Göggingen und der Spielmannszug Gersthofen. Um 17 Uhr ist dann offizieller Anstich mit Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber. Die Sause am Festplatz dauert bis Sonntag, 26. März. Wem es zu voll ist: einfach unter der Woche kommen oder ein anderes Ziel suchen, denn es ist an diesem Wochenende einiges geboten.

Hochprozentiges steht im Parktheater auf dem Programm. Das Whisky-Dinner beschäftig sich am Freitag (20 Uhr) mit Asien, The Cast frönen am Samstag (19.30 Uhr) der Oper und die Ballettakademie Payer verwirklicht am Sonntag (15 Uhr) Kinderträume. Alles Wichtige für Besucherinnen und Besucher steht unter parktheater.de

Auch im Staatstheater Augsburg warten einige Inszenierungen auf Zuschauer. Am Freitag, 19.30 Uhr, gibt es "Jerusalem" im Martinipark. Mit gut vier Stunden ist das Stück durchaus eine Herausforderung, aber allein der Hauptdarsteller Sebastian Müller-Stahl lohnt den Besuch. Alle weiteren Aufführungen am Wochenende unter staatstheater-augsburg.de. Doch nicht nur das Staatstheater macht Kultur. Theaterstücke in verschiedenen Häusern wie dem Abraxas oder dem Sensemble stehen ebenfalls auf den Programmen.

Wem das zu fordernd ist, der kann einen Osterbasar im Café Tür an Tür, Wertachstraße 29, besuchen. Viel Selbstgemachtes rund ums Osterfest, aber auch Tücher und Socken gibt es zu kaufen. Und zwar am Sonntag von 14 bis 18 Uhr. Der Erlös des Basars geht an das Café Tür an Tür.

Das ist geboten am Wochenende vom 17. bis 19.03.2023 in Augsburg

Bei der „John Ray Boogie Woogie Gedächtnisparty“ geht er Erlös an Organisationen, die sich um krebskranke Kinder kümmern. Sie steigt zum 31. Mal am Samstag, 18. März, 20 Uhr, in der Tanzschule Easy-Dance (Haunstetter Straße 49). Bisher haben die Schwäbischen Boogie-Woogie-Tanzpaare nach Angaben des Veranstalters knapp 40.000 Euro an Organisationen gespendet.

Im Kongress am Park blödelt nach einigen Verschiebungen am Freitag ab 20 Uhr Harry G als "Hoamboy". Es gibt aber nur noch Restkarten. Die ukrainische Techno-Queen Marika Rossa mischt von Freitag auf Samstag mit Freunden die Kantine auf. Für Nachtschwärmer, denn es geht erst um 23 Uhr los. Näheres unter musikkantine.de

Im Spectrum stehen laute Klänge beim Headbangers Ball am Freitag mit DJ Robby & DJ Mike (21 Uhr) auf dem Programm, am Samstag gibt's die Ü40 Party ab 21 Uhr. Alles unter spectrum-club.de. Diese Reihe mit Partys der unterschiedlichsten Musikstile in diversen Klubs wie Rockfabrik oder Ostwerk am Wochenende ließe sich endlos fortsetzen. Aber es gibt ja bekanntlich nicht nur Menschen, die sich ins Nachtleben stürzen. Zumal die Welt gerade im Zeitalter der Achtsamkeit lebt.

Wochenendtipps für Augsburg: Gögginger Frühlingsfest, Botanischer Garten

Diesbezüglich wäre der Botanische Garten im Siebentischwald eine gute Adresse. Geöffnet täglich von 9 bis 18 Uhr und mit 3,50 Euro Eintritt bei dieser üppigen Blumenpracht ein Schnäppchen. Auch der nebenan gelegene Zoo bietet (9 bis 17 Uhr) nicht nur einen neuen Spielplatz, sondern auch viel Nachwuchs bei verschiedenen Tieren.

Und das Planetarium im Naturmuseum eröffnet Erwachsenen und Kindern neue Horizonte. Programme starten am Wochenende ab 13.30 beziehungsweise ab 15 Uhr. Näheres unter www.s-planetarium.de

Immer noch nix dabei? Metamorphosen heißt die Ausstellung von Herlinde Koelbl im H2 im Glaspalast. Die Fotografin ist berühmt und ihre Naturfotografien sind ein Genuss. Freitag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr.

Wer jetzt noch nichts Passendes gefunden hat: Winterbaden, beziehungsweise Frühlingsbaden gilt, glaubt man sozialen Medien, als Trend, ebenso das Waldbaden, bei dem man allerdings nicht nass wird. Auch ein Spaziergang soll guttun. In diesem Sinne ein schönes Wochenende.