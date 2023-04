Volksfestzeit in Augsburg: Der Plärrer startet am Ostersonntag

Schwabens größtes Volksfest legt am Mittag los. Um 17 Uhr findet am Ostersonntag der offizielle Anstich statt. Was Besucher jetzt wissen sollten.

Der Augsburger Plärrer startet traditionell am Ostersonntag. Zwei Wochen lang geht es auf Schwabens größtem Volksfest dann wieder rund. Zur Mittagszeit startete der Betrieb am Plärrergelände bei Sonnenschein, aber noch kühlen Temperaturen. Der offizielle Start findet seit einigen Jahren ein paar Stunden später statt. Um 17 Uhr sticht Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber im Binswangerzelt ein Fass an. Was Besucherinnen und Besucher zum Start des Plärrers wissen sollten.

Polizei setzt erstmals Videokameras am Plärrer ein

Das Gelände wird von der Polizei erstmals mit Videokameras überwacht. So können die Beamten etwa sehen, wo sich zu viele Menschen sammeln oder wo es Konflikte gibt. Zudem soll das Personal für die Kontrolle der Plärrerbesucher an den Eingängen deutlich aufgestockt werden.

Fahrgeschäfte, Imbiss-Buden, zwei Bierzelte und Kinderattraktionen gehören zum Angebot. Der Augsburger Plärrer bietet nach Angaben der Schausteller über 70 Stände für Jung und Alt.

Das sind die Öffnungszeiten am Plärrer in Augsburg

Der Plärrer ist montags bis donnerstags von 12 bis 23 Uhr geöffnet, an den beiden Freitagen läuft der Betrieb von 12 bis 23.30 Uhr. Samstags geht es von 10.30 bis 23.30 Uhr. An Sonn- und Feiertagen ist das Volksfest von 10.30 bis 23 Uhr geöffnet. Die Wetteraussichten für Ostersonntag und Ostermontag sind gut. Die Schausteller rechnen mit einem großen Andrang. "Die Menschen haben wieder Lust am Besuch von Volksfesten", sagt Josef Diebold, Chef der Schausteller.

Zwei Wochen lang dauert der Plärrer in Augsburg zu Ostern. Foto: Michael Hörmann

Die Stadt empfiehlt Besuchern die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Es werden teils zusätzliche Busse eingesetzt.

Der Bierpreis ist in beiden Zelten am Plärrer gestiegen

Wer sparen will, der kann unter anderem die Familiennachmittage nutzen, die jeweils mittwochs stattfinden - zwischen 12 und 20 Uhr gibt es ermäßigte Preise. Im Binswangerzelt kostet die Maß Bier elf Euro. Im Schallerzelt werden 11,60 Euro verlangt. Der Preis ist in beiden Zelten gestiegen.