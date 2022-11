Volkstrauertag: "Tote in der Ukraine dürfen nicht namenlos verschwinden"

Der russische Angriffskrieg stand bei der Gedenkveranstaltung am Sonntag in Augsburg im Mittelpunkt. Es gab auch eine Forderung.

Am Volkstrauertag wird an Opfer von Krieg, Verfolgung und Vertreibung erinnert. Am Sonntag stand in Augsburg der russische Angriffskrieg in der Ukraine im Mittelpunkt. Bislang müsse man von etwa 100.000 getöteten russischen Soldaten und ebenso vielen ukrainischen Soldaten ausgehen sowie von etwa 45.000 toten Zivilisten, darunter auch Kinder, so Tanja Hoggan-Kloubert vom Verein Deutsch-Ukrainischer Dialog.

Der aktuelle Krieg wecke auch Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg, sagte sie bei der Gedenkveranstaltung am Mahnmal An der Blauen Kappe. Damals seien allein auf ukrainischem Gebiet rund acht Millionen Menschen verschiedener Nationen getötet worden. Deshalb werde in der Osteuropaforschung vom "blutigen Land" gesprochen.

Hoggan-Kloubert mahnte, dass es nach dem Krieg in der Ukraine einen "gerechten Frieden" geben müsse, bei dem Kriegsverbrechen geahndet werden. "Die Toten dürfen nicht namenlos verschwinden." Die Stadt Augsburg gestaltete zusammen mit dem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge die zentrale Gedenkfeier am Mahnmal. Wegen der Gedenkveranstaltung war die Straße An der Blauen Kappe am Sonntag von 11 bis etwa 13 Uhr für den Autoverkehr gesperrt. (eva)