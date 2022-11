Volle Innenstadt am ersten Adventssamstag

Augsburgs Innenstadt war am ersten Adventssamstag voll, die Parkhäuser waren belegt. Wie eine Passantenzählung im Vergleich zu den Vorjahren ausfällt.

Am ersten Adventssamstag waren in der Augsburger Innenstadt Zigtausende Passanten und Passantinnen unterwegs. Das ergab eine automatische Passantenzählung des Unternehmens Hystreet.

In der Bürgermeister-Fischer-Straße waren demnach insgesamt um die 48.000 Personen unterwegs - das sind etwas weniger als am ersten Adventssamstag im Vor-Corona-Jahr 2019 (damals 53.000), aber weit mehr als im vergangenen Jahr, als Maskenpflicht herrschte und die Intensivkapazitäten in Kliniken erschöpft waren (rund 29.000 Passanten). Höhepunkt der Einkaufs- und Bummelaktivitäten ist inzwischen der späte Nachmittag. Eine zunehmende Rolle spielt inzwischen wohl auch der sogenannte "Black Friday", bei dem Händler kurz vor dem Adventsstart mit Rabatten locken - am vergangenen Freitag war die Innenstadt im Vergleich zum sonstigen Verlauf dieses Wochentags ebenfalls überdurchschnittlich gut besucht.

Vor der City-Galerie staute sich der Verkehr zeitweise. Foto: Annette Zoepf

Einzelne Innenstadt-Parkhäuser waren am Samstag vollständig belegt, rund um die City-Galerie und die Einfahrt zum dortigen Parkhaus lief der Verkehr zeitweise zäh. (skro)