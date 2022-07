Voller Parkplatz bei Kanu-WM 2022: Diese Tipps gibt die Polizei

Die Kanu-WM 2022 in Augsburg zieht viele Zuschauerinnen und Zuschauer an. Das wirkt sich aktuell auf die Parkplatzsituation aus.

Wie die Polizei am Freitagvormittag berichtet, ist der Parkplatz Kuhsee Nord bereits ausgelastet. Demnach gibt es derzeit noch weitere Parkmöglichkeiten am Kuhseeparkplatz Süd, am Parkplatz OBI-Baumarkt in der Reichenberger Straße und beim P&R Platz Friedberg.

Die Kanu-WM, die in dieser Woche gestartet ist, lockt viele Menschen in die Fuggerstadt. (AZ)

Der Augsburger Eiskanal von oben im Drohnenflug mit den wichtigsten Details zur Strecke der Kanu-WM. Video: Manuel Andre, Lisa Gilz

