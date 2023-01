Vom Arbeitsmarkt in Augsburg kommen gute Nachrichten

Die Arbeitsmarkt-Zahlen im Jahr 2022 sind in Augsburg deutlich besser als 2021. Die Arbeitslosenquote im Dezember liegt bei 3,6 Prozent.

Die Situation auf dem heimischen Arbeitsmarkt bleibt zum Jahreswechsel entspannt. Die Arbeitslosenquote liegt im Dezember bei 3,6 Prozent. Es sind 14.000 Erwerbslose registriert. Die Verantwortlichen der Agentur für Arbeit ziehen eine positive Bilanz. Elsa Koller-Knedlik, Vorsitzende der Geschäftsführung, sagt: "Der Arbeitsmarkt in der Region Augsburg bleibt erfreulicherweise beständig." Dies werde durch Daten im Jahresvergleich bestätigt.

Jeden Monat veröffentlicht die Arbeitsagentur die Statistik. Im Jahresdurchschnitt gab es in der Region 14.895 Arbeitslose. Dies sind 1250 Personen weniger als im Jahr 2021. Die durchschnittliche Quote liegt bei 3,8 Prozent (Vorjahr 4,1 Prozent).

Arbeitsmarkt in der Region Augsburg: Es gibt 6150 offene Stellen

Besonderheiten waren im Dezember nicht festzustellen. Allerdings sank die Zahl der offenen Stellen. Gegenwärtig sind 6150

Stellen nicht besetzt. Elsa Koller-Knedlik hat dafür eine Erklärung: "Das liegt auch daran, dass die Firmen trotz langer Suche doch kein für sie geeignetes Personal finden und die Stellen dann bei uns wieder aus dem System nehmen."

Wie nicht anders zu erwarten, blieben im Dezember die regionalen Unterschiede in der Region unverändert. Die Arbeitslosenquote im Stadtgebiet Augsburg steht bei 5,0 Prozent. In den Nachbarlandkreisen herrscht nahezu Vollbeschäftigung. Im Kreis Augsburg liegt die Quote bei 2,5 Prozent, im Kreis Aichach-Friedberg bei 2,4 Prozent.

