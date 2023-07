Augsburg

Vom Ex-Freund gestalkt: Augsburgerin fühlt sich in ihrer Not alleingelassen

Renate M. (Name geändert) lebt in ständiger Angst. Die Augsburgerin erzählt, wie sie von ihrem Ex-Partner verfolgt wird.

Plus Seit Renate M. ihren Freund verlassen hat, wird sie von ihm verfolgt. Sie wendet sich an Polizei, Gericht und an den Weißen Ring - und ist über eine Tatsache empört.

Nachts soll er alkoholisiert vor ihrem Haus herumgeschrien haben: "Fuck off" und "Ich werde niemals aufhören". Renate M. (Name geändert) lebt in ständiger Angst, seitdem sie ihren Lebensgefährten verlassen hat. Bald nach der Trennung begann es mit pausenlosen Anrufversuchen, Handynachrichten und Läuten an der Haustür. Wie die Augsburgerin erzählt, wird sie seit über einem Jahr von ihrem Ex-Partner gestalkt - mit fatalen Auswirkungen auf ihren Alltag und auf ihre Psyche. Die 50-Jährige sagt, als Stalking-Opfer fühle sie sich in ihrer Not alleingelassen. Kritik übt sie am Opferhilfeverein Weißer Ring.

Eineinhalb Jahre waren die Augsburgerin und Florian K. (Name geändert), der in unmittelbarer Nähe von ihr wohnt, ein Paar. Mit Unterbrechungen. Denn Renate M., so schildert sie, merkte bald, dass ihr Partner massiv Alkohol konsumiere. "Er war mit mir bei einer Beratung. Dort wurde über eine Alkoholsucht gesprochen, aber er wollte sich nicht helfen lassen." Im Februar 2022 trennt sich Renate M. endgültig. Der Klingel- und Nachrichtenterror beginnt, als sie sich drei Monate später mit einem Mann verabredet und Florian K. davon erfährt. Er passt sie fortan am Haus ab, an ihrer Arbeitsstelle, verfolgt sie durch die Stadt. In der Kneipe nahe ihres Hauses wird er plötzlich zum Dauergast, sein Zweirad parkt er bei ihrer Tiefgarage. Die ständige, zum Teil subtile Präsenz, wird für die Frau zum Psychoterror. Ende Mai erzielt die Augsburgerin bei der Polizei ein Kontaktverbot für rund eine Woche. "Ein Tag lang war Ruhe, dann passte er mich wieder ab." Renate M. erwirkt innerhalb eines Tages ein gerichtliches Kontaktverbot. "Das Gericht hatte aufgrund der Dringlichkeit schnell reagiert", lobt sie.

