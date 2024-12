Vom Flüchtling zum Studenten: Die Erfolgsgeschichte des Mohammad Jahangir

Wie ein Kind, das erstmal laufen lernen musste. So fühlte sich Mohammad Jahangir, als er 2015 im Alter von 16 Jahren als unbegleiteter Flüchtling in Deutschland ankam. „Ich konnte die deutsche Sprache nicht, kannte niemanden und die Kultur war mir fremd.“ Weil er sein Leben retten wollte, so erzählt der Afghane, hatte er sich für den Abschied von seiner Familie und die Reise ins Ungewisse entschieden. Jetzt, gute neun Jahre später, studiert Jahangir in Augsburg und hat nebenbei eine Arbeit gefunden. Es ist eine Geschichte über einen jungen Mann, für den Aufgeben nie eine Option war, der sogar von den Rosenheim Cops lernte und bei einer Theatervorstellung im Martinipark auf wichtige Menschen traf.

