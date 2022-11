Augsburg

vor 32 Min.

Vom Kellner zum Chef eines Gastro-Imperiums: Torsten Petersen führt Enchilada & Co.

Plus Neben seinem Studium hat Torsten Petersen im Enchilada gejobbt. Heute ist er Geschäftsführer der Restaurant-Gruppe. 91 Lokale arbeiten mit ihren Konzepten, vier in Augsburg.

Von Miriam Zissler

Eine Bar findet Torsten Petersen auch heute noch faszinierend. Ein langer Tresen, an dem viele Personen zusammenkommen, Lebensgeschichten erzählt werden und der Tag mit ein paar sorgenfreien Stunden zu Ende gehen kann. Petersens Augen strahlen, wenn er von dem Arbeitsumfeld erzählt: "Es ist ein Ort, der für Menschen gemacht ist." 1993 hat der gebürtige Augsburger im Enchilada neben seinem Studium zum Kellnern begonnen, heute ist er im Vorstand der Enchilada Franchise AG, die mehrere Marken und Konzepte unter ihrem Dach vereint. 91 Lokale in Deutschland arbeiten mit einem Konzept der Gruppe, vier davon in Augsburg.

